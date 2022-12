Siete partidos de la Liga Águila han sido aplazados por paro de pilotos de Avianca

La Dimayor confirmó que el partido Pasto vs. Huila, que debía jugarse este sábado a las cuatro de la tarde en el estadio Libertad, quedó aplazado porque no se pudo trasladar al equipo opita hasta la ciudad de Pasto.



Hay ocho partidos aplazados, siete de ellos, por cuenta del paro de pilotos de Avianca:



Le puede interesar: En septiembre, hoteles perdieron $9.000 millones por paro de pilotos de Avianca.



- Fecha 13:



Patriotas vs. Junior y Huila vs. Alianza Petrolera.



- Fecha 15:



Pasto vs. Envigado, Huila vs. Millonarios, Bucaramanga v.s Rionegro y Tuluá vs. Alianza Petrolera.



- Fecha 17:



Pasto vs. Huila



Además, hay que sumarle el juego Tigres vs. Nacional de la fecha 17 que se jugará hasta el 12 de noviembre.



Publicidad