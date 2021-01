Solo Colombia y Senegal no tienen tercera división, estamos colgados: Hernando Arias

En dialogo con Blog Deportivo, el profesor Hernando Arias habló sobre los jugadores, las pocas oportunidades y la crisis por la que atraviesa en el fútbol profesional colombiano por cuenta de la pandemia.

Afirmó que durante el periodo de 2019-2 y el el 2020, cerca de 800 jugadores salieron de los equipos y solo el 25% de esos futbolistas pudieron reintegrarse en otros equipos.

Uno diría que muchos chicos que ponen a debutar, realmente no les siguen dando a oportunidad porque no rindieron o algo. Afirmó

Agregó que en esa pérdida de jugadores de las nóminas 82 eran extranjeros, entre ellos 29 argentinos, 18 venezolanos, 8 uruguayos, 6 panameños, 4 brasileros, entre otros, quienes tuvieron que regresar a sus países ante la crisis deportiva por la que atraviesa el fútbol.

"Eso llama la atención, o acá no tenemos los proyectos sólidos o ponemos a los jugadores, pero como no tenemos la tercera división, los jugadores salen y no tienen destino", afirmó.

Afirmó que de los 833 que se quedaron sin equipo, 617 están sin equipo, cifras preocupantes para el fútbol colombiano.

Finalmente señaló que Colombia es el único país de Conmebol que no tiene ascenso ni descenso en segunda división.

Escuche la entrevista completa del profesor Hernando Arias en Blog Deportivo sobre la crisis que enfrenta el fútbol profesional colombiano: