Sorpresa en el banquillo de Colombia: Néstor Lorenzo pondrá a prueba a excompañero de Jhon Arias

El pasado viernes 3 de octubre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), dio a conocer la lista de 25 jugadores convocados para la doble jornada de partidos amistosos programada para el mes de octubre, de cara al Mundial de 2026.

No obstante, la lista generó comentarios por la sonada ausencia de Dayro Moreno, cuya inclusión previa en las Eliminatorias había despertado gran emoción entre los hinchas.

Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos previos al Mundial Foto: FCF

Jugadores de la Selección Colombia convocados

Álvaro Angulo – C.F. Pumas México

Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)

Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)

Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Kevin Serna – Fluminense (BRA)

Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)

Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)

Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Kevin Serna habla sobre la convocatoria en la Selección Colombia

Otro de los nombres que más dio de qué hablar fue el extremo de 27 años, Kevin Serna, quien además es una reconocida figura del Fluminense desde el 2024.

En entrevista con Blu Radio, el jugador dijo que está muy feliz por la oportunidad y espera aprovecharla. "Uno como colombiano siempre sueña representar a su país y bueno gracias a Dios se me va a dar esta oportunidad", comentó.



Kevin Serna habla sobre la convocatoria en la Selección Colombia Foto: AFP / Instagram

Además, añadió que "con el profe todavía no he hablado, más que todo con el asistente por ahí que me dijo, pero todavía con el profe no hablaba", refiriéndose a Néstor Lorenzo. Sobre el sueño de ir al Mundial expresó que se encuentra "con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar".