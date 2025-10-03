Convocatoria de la Selección Colombia para amistosos: sale Dayro, pero llegan nuevas caras

Este viernes, 3 de octubre, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) reveló la lista de convocados para los partidos amistosos de la Selección Colombia programados para octubre. La Tricolor se enfrentará a México y Canadá.

Esta vez, el técnico Néstor Lorenzo llamó a un total de 25 futbolistas para afrontar esta doble fecha internacional que, además, servirá de preparatoria de cara al Mundial 2026 al que clasificó la Selección.

Hay que decir que la concentración del equipo se llevará a cabo en Plano, Texas (Estados Unidos), desde el próximo sábado 4 de octubre hasta el viernes 11, fecha en la que la delegación viajará directamente a New Jersey para disputar uno de los compromisos pactados.

Baja sensible para Lorenzo en la Selección Colombia // Fotos: AFP

Según la FCF, todos los jugadores citados deberán presentarse a más tardar el martes 7 en territorio estadounidense.



Entre los convocados se destacan figuras ya conocidas como David Ospina, James Rodríguez, Luis Díaz y Yerry Mina, quienes estarán acompañados por una mezcla de jugadores consolidados en Europa y nuevas caras que buscan afianzarse en el proceso de Lorenzo.

En la lista no entró Dayro Moreno, una de las novedades de la anterior convocatoria para Eliminatorias que despertó gran emoción entre los hinchas, que desde hace tiempo pedían incluirlo entre los jugadores elegidos.

Para esta ocasión, parece que el argentino Néstor Lorenzo seleccionó a aquellos talentos que pueden sorprender y que ya han probado un poco del proceso.



Lista de convocados de la Selección Colombia