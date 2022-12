Soy un bendecido porque hace 30 años dejé de tomar: Norberto Peluffo

El exfutbolista Norberto Peluffo cumple este jueves 30 años de haber dejado el licor. Esta figura del fútbol habló en Blog Deportivo sobre como logró dejar la bebida.

Publicidad

"Yo soy un bendecido porque ese 6 de agosto hace 30 años dejé de tomar. A veces hasta tomaba solo, a los 15 años había empezado en ese mundo. Ya lo pasado, pasado, esto le tiene es que servir a uno para transmitir un mensaje de que uno sí puede salir de situaciones", relató Norberto en BLU Radio.

Lea también: Por el alcohol tuve que dejar las canchas a los 30 años: Norberto Peluffo

"Viví un milagro en Alcohólicos Anónimos y basado en mi buena voluntad me he mantenido. A mi ya no me gusta trasnochar. Hay muchas personas que se han alejado de mi porque ya no bebo, ya ni me llaman, pero no tengo problema en ir a donde están tomando, pero estoy totalmente claro y sé que yo poder beber puedo, pero no debo. El alcohólico termina muy mal si uno no controla esas adicciones es muy dificil que pueda vivir", indicó el exfutbolista.

Finalmente, Peluffo dijo que su historia le ha servido a muchos jugadores.

Publicidad

"No voy a decir que no beban, pero esto si ha servido para las generaciones del fútbol. Hay más profesionalismo y concientización de la manera de lograr objetivos. Todos esos ejemplos que algunos les tocó escuchar les ha servido", finalizó Peluffo.

Escuche aquí la entrevista completa:

Publicidad