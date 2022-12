Técnico de Nacional culpa al árbitro de la derrota ante Millonarios en Superliga

Jorge Almirón se mostró muy crítico de la actuación del árbitro en el juego de Superliga ante Millonarios, en el que Nacional cayó 2-1.

“El árbitro manejó el partido como quiso, seguramente esta queja no va a proceder, muy molesto con el arbitraje, no me parece justo, no quiero que favorezca a nadie, pero que te perjudiquen, y más siendo un equipo grande, no lo vi en ningún lado (…), que en tu casa te perjudiquen de la manera que lo hizo el árbitro”, aseguró.

El estratega argentino resaltó algunas cosas buenas que tuvo su equipo, entre ellas la generación de varias oportunidades de gol.

“Hay muchas cosas que yo rescato positivas del equipo, obviamente estamos muy dolidos y frustrados, pero esto recién empieza, estoy seguro que esto nos va a fortalecer”, señaló.