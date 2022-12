Teófilo y Daniel Torres, bajas importantes de Colombia para enfrentar a Brasil

La selección Colombia enfrentará uno de sus grandes retos en estas Eliminatorias, visitar a Brasil e intentar conseguir algo importante en el país de la Zamba.



El volante colombiano Daniel Torres se quedará por fuera debido a que por acumulación de tarjetas amarillas está imposibilitado para jugar ante Brasil.



Mientras que Teófilo Gutiérrez le dice no al decisivo juego porque, aunque presenta una mejoría de su contractura muscular, el cuerpo médico evaluó que no llegará en óptimas condiciones al juego del próximo martes, y por tal motivo continuará la recuperación con su club Rosario Central.



Así las cosas, el combinado nacional deja de lado dos piezas fundamentales en el engranaje del equipo de Pékerman.



El conjunto cafetero visitará al pentacampeón mundial el próximo martes 5 de septiembre, juego que se jugará en Manaos y tendrá la transmisión de BLU Radio.



En un comunicado de prensa, la federación anunció que Torres no viajará con el equipo "debido a que por acumulación de amarillas está imposibilitado de jugar ante Brasil" y Gutiérrez "porque, aunque presenta una mejoría de su contractura muscular", el cuerpo médico considera "que no llegará en óptimas condiciones al juego del próximo martes, y por tal motivo continuará la recuperación con su club Rosario Central".



El equipo colombiano, que ayer derrotó 2-0 a Venezuela en Barranquilla, tiene previsto viajar hoy a Manaos en un vuelo chárter.



Colombia, que ocupa el tercer lugar en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas, con 13 puntos, se enfrentará el martes en Manaos a Brasil, que está en el quinto puesto con 12 unidades.

