Todo el equipo está frustrado, no solo Messi: Mascherano

El centrocampista de la selección argentina, Javier Mascherano, aseguró a horas del partido contra Nigeria en el que juegan sus opciones de clasificar a los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 que todo el equipo está “frustrado” y no solo su estrella, Lionel Messi.

“El equipo está frustrado, no Leo, no le echemos esta culpa solamente a Leo, el equipo está frustrado porque las cosas no salen, pero tenemos que aprender a convivir con esa frustración y tratar de salir de ella”, aseguró en declaraciones a la FIFA.

Argentina necesita ganar a Nigeria en el ‘Saint Petersburg Stadium’ y que Islandia no gane a Croacia, o en caso de que los 'Vikingos' ganen, hacerlo por dos goles de más de los que logren ellos.

“Sabemos que van a pasar dificultades y tenemos que sobrepasarlas, no podemos quedarnos con lo que primero nos pase y resignarnos. Es una lucha interna que tenemos y que la tenemos que ganar”, añadió Mascherano.