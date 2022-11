Toyota, Nissan y Honda logran acuerdo para impulsar el uso del hidrógeno

- lograron un acuerdo para trabajar juntos y acelerar el desarrollo de estaciones de hidrógeno para vehículos de celda de combustible.

Publicidad

Luego de haber realizado un Plan Estratégico de Acción para el Hidrógeno y Celdas de Combustible en junio de 2014, el gobierno japonés prioriza el desarrollo de la infraestructura adecuada para poder realizar estaciones de hidrógeno lo más rápido posible.

Otras noticias en Voces y Rugidos:

Publicidad

-Renault celebra en bolsa sus más recientes resultados en los que ha obtenido como beneficio neto de 2.144 millones de dólares en 2014, lo que representa multiplicar por tres las cifras obtenidas en el ejercicio anterior (2013), cuando la automovilística francesa ganó 655 millones de dólares. Las matriculaciones aumentaron un 3,2%, hasta alcanzar 2,7 millones de unidades.

Publicidad

-Sebastien Loeb, nueve veces Campeón Mundial de Rallies, reconoció esta semana que le seduce la idea de correr el Rally Dakar. Loeb, que corre actualmente con Peugeot el mundial de turismo dijo: “Tengo el Dakar en mi cabeza, pero por ahora no hay nada previsto. Ni con Peugeot, ni con nadie. Es una carrera muy bonita y me he interesado por ella, pero quizás en un futuro”.

-Esta semana trascendió desde Estados Unidos que General Motors (GM) construirá, en una planta en norte de Detroit, un auto eléctrico con capacidad para recorrer 320 kilómetros con una sola carga y un precio estimado de 37.500 dólares.

Publicidad

-Michelin ha puesto en marcha un laboratorio de conducción único, el Road Usage Lab, que permite obtener información en tiempo real de 3.000 vehículos entre buses, camiones y automóviles que ruedan por toda Europa. La idea del laboratorio, es brindar la información precisa de los hábitos de manejo, de las condiciones de asfalto y clima, para mejorar aspectos claves como el agarre, regulación de la temperatura y vida útil del caucho.

Publicidad

- Directivos del autódromo australiano Bathurst Mount Panorama recurrirán a un grupo de francotiradores especialmente preparados para alejar a los canguros y demás animales de la pista y de zonas peligrosas a su alrededor. La presencia inesperada de canguros ha sido siempre un problema para las carreras que se realizan allí, pues irrumpen en la pista y crean situaciones peligrosas.