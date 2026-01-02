Hallan muerta a la hija de querido actor de 'Hombres de negro' en hotel durante Año Nuevo

El reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones atraviesa un momento de profundo dolor tras conocerse la muerte de una de sus hijas en la madrugada del 1 de enero de 2026. De acuerdo con reportes de autoridades locales, Victoria Jonnes fue encontrada sin vida en un hotel de San Francisco, en circunstancias que aún son materia de investigación.

El hecho ocurrió eel Fairmont San Francisco, un exclusivo hotel ubicado en el sector de Nob Hill. Según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad, los equipos de emergencia acudieron al lugar a las 2:52 de la madrugada luego de recibir una llamada por una presunta emergencia médica. A pesar de los esfuerzos realizados por los paramédicos al llegar al sitio, la mujer fue declarada muerta en el lugar.

Pocos minutos después, hacia las 3:14 a. m., agentes del Departamento de Policía de San Francisco arribaron al hotel para asegurar la escena y adelantar los primeros procedimientos. Tras dialogar con el personal médico, los uniformados confirmaron el fallecimiento y posteriormente se estableció que la víctima era hija del actor protagonista de 'Hombres de negro'.

Tommy Lee Jones y su hija Foto: AFP

La Oficina del Médico Forense asumió el caso para adelantar las investigaciones correspondientes. Hasta ahora, las autoridades no han revelado detalles sobre las posibles causas del hecho y señalaron que será la autopsia la que permita esclarecer lo sucedido.



Tommy Lee Jones es una de las figuras más respetadas de Hollywood, con una trayectoria artística que supera las cinco décadas. Su carrera incluye interpretaciones memorables en cine y televisión, entre ellas el papel del agente Samuel Gerard en El fugitivo, actuación que le valió un Premio Óscar como Mejor Actor de Reparto. Por el momento, el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre la muerte de su hija.