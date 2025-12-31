En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Salen a la luz detalles de menor de 10 años que murió por presunto maltrato de su padre y la novia

Salen a la luz detalles de menor de 10 años que murió por presunto maltrato de su padre y la novia

El padre de la menor, de 32 años, y su pareja, de 29, enfrentan cargos por asesinato en primer grado, secuestro y abuso infantil.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

