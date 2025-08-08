Niña de 10 años murió al sufrir presuntos abusos por parte de su padre y su novia

Una devastadora tragedia ha conmocionado a Arizona y ha desatado un debate sobre la protección infantil, después de que una niña de 10 años, Rebekah Baptiste, fuera encontrada inconsciente en una carretera el pasado 27 de julio y falleciera tres días después. Su padre, Richard Baptiste, de 32 años, y su novia, Anicia Woods, de 29, han sido arrestados y acusados de asesinato en primer grado y abuso infantil.

Rebekah fue descubierta sin vida en la intersección de dos carreteras en Holbrook, Arizona. Tras ser trasladada a un centro médico, su estado se deterioró, y lamentablemente murió el 30 de julio. Los fiscales han descrito su muerte como el resultado de una "tortura" brutal".

Durante una audiencia judicial, se reveló que Rebekah estaba deshidratada y desnutrida al ser encontrada. Presentaba "signos significativos de abuso" en todo su cuerpo, incluyendo la ausencia de uñas en los pies. Los fiscales afirmaron que su condición mostraba "indicios de abuso físico infantil, abuso sexual y tortura".

Su tío, Damon Hawkins, relató el horripilante estado de la niña, declarando a AZ Family que Rebekah estaba "negra y azul de la cabeza a los pies" y tenía "dos ojos morados", con una hemorragia como posible causa de muerte.

El caso ha cobrado una dimensión aún más dolorosa al revelarse que la escuela de Rebekah había contactado al Departamento de Seguridad Infantil (DCS) de Arizona en numerosas ocasiones con serias preocupaciones sobre su bienestar. Según la escuela Empower College Prep, se hicieron 12 llamadas al DCS entre noviembre de 2023 y enero de este año, pero aparentemente no se tomó "ninguna acción significativa". Los maestros incluso reportaron que Rebekah había "rogado a los maestros que no la enviaran a casa".

Rebekah Baptiste fue encontrada inconsciente por la policía en una carretera en Holbrook, al norte de Arizona, el 27 de julio. Foto tomada de redes sociales.

Sin embargo, el DCS disputa la cifra, afirmando haber recibido solo cinco llamadas y que solo una de las denuncias cumplió con los criterios legales para una investigación. Un portavoz del DCS, Darren DaRonco, explicó que "no tenemos la autoridad para iniciar una investigación si la llamada no cumple con los criterios de informe estatutarios".

Por su parte, el director ejecutivo de Empower, Brian Holman, expresó su incapacidad para explicar por qué el DCS "carece de registros de nuestras llamadas", insistiendo en que cada uno de los 12 informes incluía "signos claros y observables de abuso, negligencia y daño continuo".

Richard Baptiste y Anicia Woods se encuentran detenidos con una fianza de un millón de dólares. Los dos hermanos menores de Rebekah ahora están bajo la custodia del estado. La comunidad, liderada por el tío de Rebekah, Damon Hawkins, quien la describió como una "luz brillante" y "conocida por su risa contagiosa", busca respuestas y justicia por la trágica pérdida de la niña. El caso ha puesto en el punto de mira las fallas en el sistema de protección infantil que podrían haber evitado esta desgarradora muerte.