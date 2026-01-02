Será más caro ir al médico: así quedaron la cuota moderadora y los copagos de salud en 2026

A comienzos de cada año, miles de pacientes en Colombia se enfrentan a la misma escena: llegar a una cita médica, reclamar un medicamento o programar un procedimiento y preguntarse cuánto deberán pagar esta vez, pues como es habitual a inicios de cada año sube el precio de muchos servicios, entre ellos los pagos de las cuotas moderadoras del servicio de salud.

Para muchas familias, esos valores, aunque parezcan pequeños, hacen la diferencia entre continuar un tratamiento o aplazar una atención médica necesaria. Con la llegada de 2026, el Gobierno nacional ya definió el monto de las cuotas moderadoras y los copagos del sistema de salud.

A través de la Circular Externa 048 de 2025, el Ministerio de Salud actualizó oficialmente los montos que deberán asumir los afiliados al sistema de salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, a partir del 1 de enero de 2026.



Paciente, esto debe pagará por ir al médico en 2026

La principal novedad es que estos valores se calculan con base en la Unidad de Valor Básico (UVB), cuyo precio para 2026 quedó en $12.110, según una resolución del Ministerio de Hacienda.



Régimen contributivo: cuotas moderadoras y copagos

Las cuotas moderadoras, que se pagan por consultas y algunos servicios para regular la demanda, quedaron así para 2026, según el ingreso del afiliado cotizante:



Ingresos menores a 2 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $5.000.

Ingresos entre 2 y 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $20.100.

Ingresos superiores a 5 salarios mínimos: cuota moderadora aproximada de $52.800.

En el caso de los copagos, que corresponden a un porcentaje del valor del servicio, se mantienen los rangos definidos por nivel de ingreso:



Menor a 2 salarios mínimos: 11,5 % del valor del servicio.

Entre 2 y 5 salarios mínimos: 17,3 %.

Mayor a 5 salarios mínimos: 23 %.

Copagos en el régimen subsidiado

En el régimen subsidiado, los afiliados están exentos del pago de cuotas moderadoras; no obstante, sí aplican copagos de acuerdo con su nivel de clasificación:



Nivel 1: no debe asumir copagos.

Nivel 2: puede pagar hasta el 10 % del valor del servicio, con un límite máximo de $651.155 por evento, cirugía u hospitalización, y un tope anual de $1.302.309.

Es importante recordar que estos valores comenzaron a regir desde el 1 de enero de 2026, por lo que los pacientes que hacen parte del regimen contributivo que asistan a su EPS tendrán que alistar más dinero para ser atendidos. Con esta actualización, el Gobierno busca mantener los cobros del sistema de salud ajustados a la inflación y al poder adquisitivo, sin perder de vista que las cuotas moderadoras y los copagos siguen siendo un factor clave en el acceso efectivo a los servicios médicos para millones de colombianos.