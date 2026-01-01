Aliste el bolsillo: esto es lo que sube desde este 1 de enero de 2026 en Colombia

La llegada del Año Nuevo en Colombia no solo trae consigo el aumento del salario mínimo, que quedó fijado en $1.750.905 y $2.000.000 con auxilio de transporte, sino también incrementos en otros bienes y servicios. Estos ajustes podrían impactar los gastos de los hogares colombianos, especialmente en algunos sectores del consumo diario.



¿Qué sube de precio en Colombia desde este 1 de enero de 2026?

Aumentos por el salario mínimo en Colombia

Con el aumento del salario mínimo hay otros bienes atados a este incremento del 23 % que el tasado por el Gobierno nacional, los cuales también comienzan a regir desde este 1 de enero:



Viviendas de interés social.

Vivienda de interés.

Cuotas de administración.

Copagos y cuotas moderadoras.

Aportes a salud, pensión y riesgos laborales.

Multas de tránsito.

Es decir, que, a partir del 1 de enero, estas cuotas tendrán un incremento del 23 % a partir del anuncio del salario mínimo para los trabajadores en Colombia.

Salario mínimo Foto: Blu Radio

Incremento del precio de la gasolina en Colombia

De acuerdo con la última actualización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde este 1 de enero entró en vigor un nuevo incremento en el precio de los combustibles del país de 90 pesos por galón para corriente y de 99 pesos para diésel.



Precios de la gasolina y el diésel por ciudad

Bogotá



Gasolina: $16.491

ACPM: $11.276

Medellín



Gasolina: $16.412

ACPM: $11.301

Cali



Gasolina: $16.502

ACPM: $11.424

Barranquilla



Gasolina: $16.126

ACPM: $10.951

Cartagena



Gasolina: $16.083

ACPM: $10.916

Montería



Gasolina: $16.333

ACPM: $11.166

Bucaramanga



Gasolina: $16.248

ACPM: $11.025

Villavicencio



Gasolina: $16.591

ACPM: $11.376

Pereira



Gasolina: $16.439

ACPM: $11.363

Manizales



Gasolina: $16.466

ACPM: $11.349

Ibagué



Gasolina: $16.407

ACPM: $11.267

Pasto



Gasolina: $14.247

ACPM: $10.338

Cúcuta



Gasolina: $14.400

ACPM: $9.032

En Colombia, es común ver dos tipos de gasolina: corriente y extra Foto: Pexels

Incremento del precio del SOAT en Colombia

A partir de este 1 de enero, entraron en vigor las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pero con buenas noticias para los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de negocio debido a que seguirán pagando menos que el resto (incremento del 0.38 %), sin embargo, otros sí tendrán un incremento del 5.17 % en sus costos para el 2026.



Estas son las tarifas del SOAT en 2026

Motos de menos de 100 cc: $256.300 (5,17 %).

$256.300 (5,17 %). Motos entre 100 y 200 cc: $343.500 (5,17 %).

$343.500 (5,17 %). Motos de más de 200 cc: $761.500 (0,38 %).

$761.500 (0,38 %). Taxis y microbuses (según modelo): $282.100 (5,17 %).

$282.100 (5,17 %). Carros familiares (menos de 1.500 cc): $447.300 (0,38 %).

$447.300 (0,38 %). Camionetas (menos de 2.500 cc): $792.900 (0,38 %).

Soat para el 2025 Foto: Blu Radio y Pexels

Incremento en la declaración de renta

A partir de 2026, los colombianos que tengan ingresos de 73 millones de pesos anuales ya que la UVT quedó tasada en $52.374. La declaración de renta para personas naturales comenzará desde agosto y hasta octubre, dependiendo el número de cédula.



Incrementos por emergencia económica

IVA 19 % de licores y juegos de azar.

Nuevo impuesto al patrimonio ($10.000 millones).

Compras por internet desde 50 dólares.

Consumo de bienes de lujo (19 %).

¿Qué podría subir con la inflación de diciembre?