Aliste el bolsillo: esto es lo que sube desde este 1 de enero de 2026 en Colombia

La llegada del Año Nuevo en Colombia no solo trae consigo el aumento del salario mínimo, que quedó fijado en $1.750.905 y $2.000.000 con auxilio de transporte, sino también incrementos en otros bienes y servicios. Estos ajustes podrían impactar los gastos de los hogares colombianos, especialmente en algunos sectores del consumo diario.
Con el aumento del salario mínimo hay otros bienes atados a este incremento del 23 % que el tasado por el Gobierno nacional, los cuales también comienzan a regir desde este 1 de enero:
Es decir, que, a partir del 1 de enero, estas cuotas tendrán un incremento del 23 % a partir del anuncio del salario mínimo para los trabajadores en Colombia.
De acuerdo con la última actualización de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), desde este 1 de enero entró en vigor un nuevo incremento en el precio de los combustibles del país de 90 pesos por galón para corriente y de 99 pesos para diésel.
A partir de este 1 de enero, entraron en vigor las nuevas tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), pero con buenas noticias para los microbuses, taxis, motocicletas de bajo cilindraje y vehículos de negocio debido a que seguirán pagando menos que el resto (incremento del 0.38 %), sin embargo, otros sí tendrán un incremento del 5.17 % en sus costos para el 2026.
A partir de 2026, los colombianos que tengan ingresos de 73 millones de pesos anuales ya que la UVT quedó tasada en $52.374. La declaración de renta para personas naturales comenzará desde agosto y hasta octubre, dependiendo el número de cédula.