Blu Radio  / Economía  / Gremios reaccionan con posiciones encontradas al aumento del salario mínimo en Colombia

Gremios reaccionan con posiciones encontradas al aumento del salario mínimo en Colombia

Mientras gremios como el arrocero advierten que el alza del salario mínimo encarece la cadena productiva y afecta la competitividad, sectores cafeteros aseguran que el incremento es manejable y fortalece la economía rural.

