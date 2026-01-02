En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcalde de Barbosa insultó a defensores de animales que protestaban por corrida de toros

Alcalde de Barbosa insultó a defensores de animales que protestaban por corrida de toros

En un video se observa al alcalde Marco Alirio Cortés haciendo ‘pistola’ con la mano y posteriormente llama “maricón” al representa a la Cámara Cristian Avendaño.

