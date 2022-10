Tras un triunfo en cinco juegos, Comesaña deja la dirección técnica de Colón

El entrenador colombo-uruguayo Julio Avelino Comesaña presentó su renuncia en el club Colón de Santa Fe tras apenas dos meses de gestión, a raíz de malos resultados y de duras declaraciones en las que cuestionó a sus futbolistas y a la propia entidad santafesina.

Comesaña, de 70 años, se alejó de Colón después de un ciclo de solo cinco partidos, con un balance de un triunfo, un empate y tres derrotas, según confirmó el presidente de la entidad rojinegra, José Vignatti.

Este miércoles, en el campo de entrenamientos de Colón, donde no se presentó Comesaña, Vignatti asumió su culpa en lo ocurrido. "Soy el responsable máximo de esto. Yo lo fui a buscar a Comesaña y después lo aprobó la dirigencia. Pero lo elegí yo. No hubo un tema puntual. No fue por las declaraciones que hizo. Fue un todo", declaró ante la prensa.

El director técnico, nacido en Montevideo y radicado en Colombia desde hace tiempo, había levantado una polvareda el fin de semana pasado, al criticar a sus jugadores después de su derrota por 2-0 frente a Talleres de Córdoba.

"Para mí [los jugadores] tienen miedo de jugar. Están como cohibidos, esperando un garrotazo... Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren", dijo entonces Comesaña. "El partido no me gustó para nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo".

Luego, en declaraciones a medios colombianos, Comesaña se rió cuando le comentaron que Colón estaba "muerto" y respondió que "los vuelos de Avianca para Colombia salen a cada rato", lo que fue tomado por el club como una falta de respeto a la entidad.

Esa última entrevista, que se conoció el martes, terminó con la paciencia de los dirigentes hacia el director técnico, que además afrontaba un examen complejo el fin de semana próximo, en el que Colón se enfrentará con Racing Club, el líder de la Superliga argentina.

"Desde el momento en el que llegamos con Julio a un acuerdo, ya empezamos a pensar en un reemplazo. Fue una salida de común acuerdo", declaró Vignatti este miércoles, tras anunciar la baja de Comesaña, que había llegado en enero pasado desde Junior de Barranquilla, con un contrato de año y medio.

El argentino Pablo Lavallén es el principal candidato para sustituirlo al frente de Colón, que dentro de dos semanas debutará en la Copa Sudamericana contra Deportivo Municipal, de Perú.

