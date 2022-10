‘Turbina’ Tréllez responde a insultos tras su polémico trino contra Millonarios

El clásico colombiano que se jugó este fin de semana en el estadio Nemesio Camacho El Campín entre Millonarios y Nacional dejó una gran polémica en las redes sociales que inició el exjugador profesional Jhon Jairo ‘La Turbina’ Tréllez.

El antioqueño y fiel hincha de Atlético Nacional publicó un polémico mensaje en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que El Campín era el “patio de la casa” del conjunto paisa.

El comentario no cayó nada bien en la afición ‘embajadora’, que inmediatamente inició una serie de comentarios ofensivos en contra del exjugador ‘verdolaga’. “Gran baile Nacional, el arquero de ellos salió figura. Lástima el “error” del árbitro en el gol de ellos que no pita la evidente falta previa pero bueno, por lo menos no fue el penal que les regalan por partido”, dijo Tréllez, por lo que inmediatamente las redes sociales se incendiaron en críticas.

Todo un exfutbolista, verlo tan cargado de odio y de tan poca sapiencia. Da pena ajena. A ver: ¿Qué nos puede decir de la agresión de Cuadrado y de que Barcos se ayudó con la mano para bajar el balón en la jugada del gol de Nacional? — ColombiaTierraHerida (@unabotellalmar) March 10, 2019

En medio de la polémica, Tréllez optó por publicar un mensaje diciendo que solo estaba dando “su opinión” y que consideraba que ese tipo de partidos eran para vivirlos “con folclor, pero en paz”, incluso contó que el clásico lo había visto con su papá, hincha de Millonarios.

Yo soy un hincha más, no veo porque tanta arena solo porque doy mi opinión. Esto es para vivirlo con pasión, con folclor pero en paz.

No se amarguen, mi papá es hincha de Millonarios de toda la vida y ayer me vi el partido con él. Para eso es el fútbol. — Jhon Jairo Tréllez (@JJTrellezV) March 10, 2019

Nacional logró un empate en Bogotá en su visita al cuadro azul. Con un protagonismo especial de Wuilker Faríñez, portero de Millonarios, ambos equipos se quedaron con un punto; el ‘embajador’ bajó a la segunda posición de la tabla mientras que los verdes en la casilla 12, con diez puntos menos que el líder, Cúcuta.