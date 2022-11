Un defensa sin ‘timing’ no le gana a un delantero como Lasso: Vilarete

Eduardo Emilio Vilarete, considerado por muchos el mejor cabeceador que ha pasado por el fútbol colombiano, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre el partido entre América de Cali y Millonarios en el Pascual Guerrero, pero en especial el primer gol del encuentro de Fabián Gonzáles Lasso.

“Pregúntenle a Zape y a Mina, temblaban cuando Vilarete saltaba. Cuando yo estaba en las reservas de Millonarios estaba Ochoa Uribe, quien fue campeón con el club azul en 1972, él y su entrenamiento me ayudaron a tener ese sostenido al saltar (como el primer gol de Lasso)”, dijo.

“Un defensa sin el timing es muy difícil que le gane a un delantero como González Lasso o como yo”, añadió.

Por otro lado, Vilarete se refirió a Radamel Falcao García y su gran potencia en el cabeceo.

“Yo le dije al papá de Radamel que si no salía futbolista estábamos jodidos. Es el mejor cabeceador que yo he visto, y si no entre los mejores”, mencionó.

Asimismo, el exjugador de fútbol resaltó lo que significa el fútbol en su vida y en la cotidianidad de muchas personas.

“Mientras el fútbol esté ahí, siempre estará la alegría, el entusiasmo, el amor y las anécdotas”, resaltó.