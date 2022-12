Un DT dio charla técnica desde el hospital mientras se trataba la leucemia

Una emotiva escena se vivió este fin de semana en la Serie A luego del partido entre el Bologna y el Brescia. Los jugadores del ‘Rossoblu’ fueron hasta un hospital para saludar, a lo lejos, al DT del club, quien actualmente se realiza un tratamiento para la leucemia que padece, pero quien no dudó en llamar a sus dirigidos para motivarlos a remontar el juego que iban perdiendo.

Convierta a BLU Radio en su fuente de información preferida en Google Noticias.

Publicidad

El técnico del Bologna, Siniša Mihajlović, se encuentra actualmente bajo un tratamiento por leucemia en el hospital Sant'Orsola de Italia, por lo que no pudo estar presente en la épica remontada de sus dirigidos en el estadio Mario Rigamonti del Brescia.

El Bologna comenzó perdiendo el partido desde el minuto 10, más adelante al 19 le anotaron el segundo y el descuento llegó finalmente al 36 con gol de Mattia Bani, pero nuevamente los locales gritaron gol al 42, por lo que al entretiempo la derrota iba en 3-1.

Sin embargo, Nehuén Paz, jugador del Bologna, confirmó que en el medio tiempo el DT los llamó para darles la charla técnica desde el hospital, motivación suficiente para que todos buscaran a como diera lugar la remontada.

Le puede interesar: Cristiano Ronaldo lloró al revelar que su padre alcohólico no lo vio triunfar

Publicidad

“Fue el primer partido en el que no estuvo con nosotros. Arrancamos muy mal, pero el técnico tiene mucho carácter y nos llamó. Nos dijo que teníamos que despertar, que nos olvidemos de lo que había pasado. Dijo que ese no era el equipo que él conocía, que esos no eran los jugadores que siempre entrenaba. El llamado nos motivó y nos dio un plus. Así dimos vuelta el resultado en el segundo tiempo”, confesó Paz en entrevista con TyC Sports.

Como si fuera poco, al final del partido la plantilla completa se dirigió al hospital donde permanece Siniša para saludarlo a lo lejos, mientras que el DT aprovechó para saludar a sus jugadores desde una ventana.

Publicidad

👋 | SORPRESA!



Ieri sera dopo la vittoria di Brescia siamo andati a fare un saluto al Mister ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/nyHEsDh9X1 — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) September 16, 2019

Esté en la jugada con todas las noticias deportivas que suceden en Colombia y el mundo. Resultados del fútbol colombiano e internacional, ciclismo, atletismo, fichajes y mucho más contenido con el equipo deportivo de BLU Radio.

Publicidad