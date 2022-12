Usain Bolt sale lesionado en su última carrera como profesional

Usain Bolt no tuvo la mejor de las despedidas. En la última carrera de su vida como atleta, la final del relevo 4x100 metros del Mundial-2017, terminó en el suelo, lesionado y sin medalla.



El mejor atleta de todos los tiempos cerraba el relevo de Jamaica y corría hacia su última medalla, que parecía ser de bronce, al ir lejos Gran Bretaña, que se hizo sorprendentemente con el oro, y Estados Unidos, plata.



Pero a unos 40 metros de la meta, Bolt aminoró el ritmo, quejándose de su pierna izquierda.



El jamaiquino trató de llegar a la meta y desistió, quedando boca abajo, desconsolado.



Gran Bretaña ganó con un tiempo de 34.47, sorprendiendo a los estadounidenses, segundos con 37.52, grandes favoritos, con Justin Gatlin y Christian Coleman, oro y plata en 100 metros, mientras que el bronce fue para Japón (38.04).



Le puede interesar: Estas son las extraordinarias cifras en la carrera de Usain Bolt.



Pero el resultado era lo de menos, la noticia, triste, era que Bolt no se retiraba del atletismo como merecía, en un podio, o al menos llegando a la meta.



Triste final para el campeón, que en el Mundial de Londres-2017 que significaba su retirada, se va con un bronce en 100 metros.



Magro bagaje en Londres para un atleta que había logrado antes trece medallas en Mundiales, once de ellas de oro, y ocho títulos olímpicos.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad