Por qué dicen que es improductivo si ya se ha sembrado: Anuc por compra de tierras de Gobierno

A finales del año pasado el Gobierno anunció la compra y entrega de más de 13.0000 hectáreas, luego de adquirir el predio Hacienda Los Cachorros, sin embargo, la entrega de esas hectáreas actualmente está en veremos, pues el actual director de la ANT asegura que esas tierras no son productivas, como lo dijo en su momento el anterior director, el doctor Gerardo Vega, quién actualmente dice que la compra la detuvo el doctor Harman y que el Estado no ha gastado un peso en esos predios.

El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, reconoció que se han evidenciado problemas en la adquisición de tierras, donde incluso se han encontrado con terrenos considerados improductivos, según agrónomos de la misma agencia.

En medio de las acusaciones entre los dos funcionarios están los campesinos, a quienes les prometieron una tierra donde podrían cultivar maíz y vivir de ello.

¿Qué dicen los campesinos?

Said Martínez, integrante de la junta directiva de la ANUC Nacional (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia), hablo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre esta polémica y aseguro que el predio se recibió para 125 familias y habían quedado en que el mismo iba a ser parcelado.

"A nosotros la Agencia Nacional de Tierras nos entregó ese predio. ANUC lo recibió para125 campesinos de la asociación, pero quedamos en que ellos nos iban a entregar la parcelación, o sea, la subdivisión del predio y hasta el momento no ha sido realidad. De acuerdo a la última reunión que tuvimos con el doctor Harman nos dijo que iban a congelar esa entrega porque el predio era improductivo, que se habían comprado unos predios improductivos, pero pues la verdad, las personas que están allá en este momento cuidando el predio tienen yuca sembrada, tienen plátano, maíz y se está dando perfectamente y muy bonito, entonces no sé por qué o en qué se basa él para decir que es un precio improductivo", afirmó Martínez.

Por su parte, Maritza Enciso, una de las beneficiarias de esta entrega de tierras, también se pronunció sobre el tema y habló de la situación jurídica de los predios.

"Nosotros estuvimos en una entrega que nos hicieron allá en la vereda donde está la finca, pasamos la documentación y a mí, después de tres años, me llegó la resolución, entonces fuimos testigos de que el señor Said les entregaron un acta, un documento de parte de la Agencia Nacional de Tierras firmado donde nos hacían entrega del predio. Estuvimos todos los beneficiarios, inclusive, como símbolo, entregaron una llave del predio. Nos hicieron una entrega con documentos y nos hicieron una entrega a nivel nacional, donde toda Colombia lo vio. Para nosotros ese terreno es de nosotros. Lo que ha dicho el doctor Harman es que él congela la entrega del predio, pero no sabemos con certeza si el predio ya se pagó o si no se pagó, lo único que nosotros sabemos es que el día de la entrega conocimos el predio y lo recibimos", enfatizó.

¿Qué les dijeron desde la ANT?

"La agencia nos dijo que ya se había comprado el predio, que era de nosotros y por eso nos lo entregaron mediante un acta y ya quedaron. El objetivo era medir el predio y sacar los 125 beneficiarios, hacer las delimitaciones y sacar la resolución individual, pero nosotros no tenemos nada que ver con compra, es una negociación directamente entre la Agencia Nacional de Tierras y el dueño del predio. Nosotros simplemente recibimos los predios", aseveró.

