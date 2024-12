Victoria de Atlético Nacional frente al Tolima dejó ola de memes en redes sociales

Atlético Nacional , liderado por el entrenador mexicano Efraín Juárez, cerró con broche de oro una temporada inolvidable al vencer este domingo 2-0 al Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final del Torneo Clausura. Con esta victoria, los "verdolagas" sumaron su estrella número 18 y consolidaron un doblete histórico tras haber ganado la Copa Colombia hace apenas una semana.

El compromiso, que se jugó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, estuvo marcado por una impecable actuación del equipo local. Después de empatar 1-1 en Ibagué y resistir con 10 jugadores, Nacional llegó a casa con la firme intención de definir la serie.

Alfredo Morelos, una de las novedades del once inicial, abrió el marcador al minuto 6, colocando a su equipo en ventaja desde el inicio. Más tarde, Andrés Román selló la victoria con un gol que desató la euforia de la hinchada.

Sin embargo, no todo fue alegría para los protagonistas. Uno de los momentos más comentados del encuentro fue el penalti fallado por Yeison Guzmán, que provocó una ola de memes en redes sociales. Usuarios creativos aprovecharon la ocasión para establecer paralelismos humorísticos con otros penaltis fallados en la historia del fútbol, recordando a figuras internacionales que también han vivido situaciones similares.

Memes que dejó la victoria de Nacional

Alfredo Morelos en la madrugada celebrando la estrella 18.



pic.twitter.com/UdIX0BXqCw — Paralytics Colombia (@ParalyticsCOL) December 22, 2024

Publicidad

Mañana este CHAD llegando a la casa de Yeison Guzmán pic.twitter.com/Jl3oxMYkCT — The League + 🏆🌎 (@LeagueOfi) December 23, 2024

Publicidad

Estas comparaciones no solo generaron risas, sino también empatía hacia el jugador. Los memes no se limitaron al penalti. La victoria de Atlético Nacional también inspiró a los internautas, quienes representaron al equipo verde como un gigante imbatible y al Tolima como un valiente pero pequeño guerrero que no logró superar al coloso.