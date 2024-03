WTA 250 de Bogotá 2024: Camila Osorio, Emiliana Arango, Tatjana Maria y Sara Sorribes, confirmadas

Hoy se llevó a cabo la presentación oficial del Abierto de Bogotá, el único torneo WTA 250 que se disputa en Sudamérica; una competición del más alto nivel de tenis femenino en el mundo. En el evento se oficializó la presencia de las dos mejores raquetas del país, Camila Osorio (actual 91 del mundo) y Emiliana Arango (actual 121 del mundo).

Osorio, quien no pudo estar en la edición pasada debido a una lesión sufrida en Monterrey, reflejó su felicidad por volver a jugar en Bogotá. “Estoy muy emocionada por volver a participar en mi casita, por volver a competir en Bogotá. Me siento jugando muy bien, con mucha confianza y creo que esta es una nueva oportunidad en la cual me siento preparada y con muchas ganas de afrontar este reto.”, dijo Camila Osorio.

“Definitivamente con mucha emoción, porque poder jugar en casa es una oportunidad muy linda. La verdad estoy muy contenta de poder estar un año más y disfrutar jugando en Bogotá. Ojalá podamos dar buenos resultados y dejar la bandera en alto”, fueron las declaraciones de Emiliana Arango, quien busca alcanzar este título por primera vez.

La organizadora del evento, Mónica Vélez, confirmó la participación de tenistas de talla mundial como Tatjana Maria y Sara Sorribes, y dio los nombres de otras posibles jugadoras que jugarán el Colsanitas Zurich Open, nombre comercial del torneo. “Suena la argentina, Nadia Podoroska; también suenan Laura Pigossi y la subcampeona de la edición pasada, Peyton Stearns.”, aseguró Vélez.

Publicidad

Las cartas de invitación al torneo, saldrán a partir de un micro torneo, en el cual participarán cuatro tenistas colombianas profesionales y cuatro jugadoras juniors del Equipo Colsanitas. Se van a enfrentar. De esos enfrentamientos, saldrán las jugadoras que recibirán los wildcards para el certamen.

El torneo se disputará desde el 30 de marzo hasta el 7 de abril en el Country Club de Bogotá, donde todos los encuentros empezarán a las 10 de la mañana y por primera vez, se tendrán partidos jugados en la noche. Las boletas y planes de abonos, se pueden conseguir a través de E-Ticket.