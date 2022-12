Yo nunca me he retirado de la Selección: Hugo Rodallega

En diálogo con El Camerino, Hugo Rodallega se refirió al buen momento que atraviesa con el Trabzonspor de Turquía.

“Lo vivo con mucha intensidad, lo vivo con mucha alegría. Gracias a Dios todo está saliendo muy bien. Por ahora todo muy positivo”, dijo.

Sobre Trabzonspor dijo que es un equipo que exige mucho: “Los aficionados no tienen otro club en mente, lo que hago es tratar de prepararme bien y estar listo para cada partido”.

Con respecto a la Selección Colombia expresó que aún conserva la ilusión de vestir la camiseta amarilla.

“Yo nunca me he retirado de la Selección, el día que me retire será cuando me vaya del fútbol”, sostuvo.

“Pensé en un momento que el profe Pékerman o su cuerpo técnico me podrían tener en cuenta, no fue así. Sigo pensando en la Selección me ilusiono con un llamado, pero no lo exijo”, agregó.