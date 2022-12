Zinedine reconoce que James hacía más fuerte al Real Madrid

El técnico francés Zinedine Zidane habló en rueda de prensa sobre las recientes declaraciones de Cristiano Ronaldo en las que hacía referencia a la falta que hace al equipo varios jugadores, entre los que incluyó al colombiano James Rodríguez.



“Yo pienso que los jugadores que han llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro del Real Madrid, pero si me preguntas, sinceramente si me preguntas, a todos los grandes jugadores hace falta un gran equipo, obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James y todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que estos futbolistas que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes”, dijo Zidane.



El técnico ha sido fuertemente criticado por la salida de los tres jugadores de quienes dijo, además, que no cree que pudiese haber hecho algo más para que continuaran en el cuadro merengue.



