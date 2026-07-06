Acolgen explica qué debe hacer De La Espriella para evitar un apagón eléctrico

La estabilidad energética de Colombia se encuentra en una etapa crítica. Ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño y tras el reciente boletín emitido por XM —operador del mercado eléctrico—, el sector generador ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de tomar medidas correctivas. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen (Asociación Colombiana de Generadores de Energía), ha sido enfática al señalar que, si bien el país cuenta con recursos, el sistema enfrenta un nivel de vulnerabilidad superior al de años anteriores.

En diálogo con la mesa de Mañanas Blu, con Néstor Morales, Gutiérrez subrayó la importancia de que el nuevo gobierno, encabezado por el presidente entrante Abelardo de la Espriella, implemente un plan de choque inmediato para blindar el suministro eléctrico. "Las decisiones para fortalecer la confiabilidad de aquí a diciembre sí deben tomarse desde este momento", afirmó la dirigente gremial.

Un sistema al límite de su capacidad

El informe de XM revela cinco puntos críticos que preocupan a los expertos: la materialización de desconexiones por sobrecarga de equipos, el riesgo de potencia en el oriente del país —particularmente en Bogotá y Cundinamarca—, el retraso de más de seis años en obras de transmisión, la demanda histórica de energía y la delicada situación financiera del parque térmico.

Al respecto, Gutiérrez explicó que la problemática actual no es solo de escasez de energía, sino de potencia, utilizando una analogía técnica: "La energía hoy es la cantidad de gasolina que tiene un carro para hacer un viaje. La potencia es la fuerza del motor para subir la montaña. Podemos tener toda la gasolina, pero no el motor necesario para subir la montaña en ciertas horas del día. Eso es lo que le puede pasar a Bogotá".



Hoja de ruta para el Ejecutivo

Para evitar un escenario de racionamiento, Acolgen propone un plan de tres ejes fundamentales destinado al gobierno de De La Espriella. En primer lugar, la logística para la provisión de combustibles (gas, carbón y diésel) debe ser impecable, garantizando seguridad y cero bloqueos en las plantas térmicas. "Nos va a tocar prender todas las térmicas a carbón y eso amerita tener un tema de orden público impecable en logística", enfatizó la presidenta de Acolgen.

En segundo lugar, se requiere una revisión temporal de las restricciones ambientales que limitan la generación hidroeléctrica, permitiendo que los embalses entreguen energía de forma más eficiente en este periodo. Finalmente, Gutiérrez hizo un llamado a una campaña de ahorro obligatorio que involucre tanto al sector público y privado como a los hogares colombianos. "No nos queda mucho más que hacer", advirtió, insistiendo en la necesidad de destrabar los proyectos de gas que actualmente se encuentran en fase de pruebas.

El reto del suministro en Bogotá

La alerta sobre Bogotá y la región central no es menor. Según la dirigente, las líneas de transmisión necesarias para llevar la energía desde los embalses como Chivor y Chusa hasta la capital no han concluido su desarrollo, lo que obliga al sistema a depender de la generación local, como la planta Termocipa, para atender los picos de demanda.

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Ante este panorama, el sector hace un llamado a la coordinación interinstitucional para garantizar que las plantas térmicas, esenciales para conservar el agua en los embalses, cuenten con la liquidez necesaria para su operación. La presidenta de Acolgen concluyó señalando que el trabajo conjunto entre el gobierno y los generadores, como se ha hecho durante las últimas tres décadas, será el factor determinante para transitar el fenómeno del Niño con la menor afectación posible para los ciudadanos y la industria nacional.