Afrowilches está dispuesta a la consulta previa para piloto de fracking en el país: abogada

La abogada María Mateus, quien asesoró a la organización Afrowilches en la demanda que suspendió el primer piloto de fracking en el país , habló de los fundamentos de la acción jurídica que argumentó incumplimientos en el proceso de consulta previa con la comunidad afrodescendiente de la zona de Puerto Wilches, donde tiene asiento el proyecto PPII Kalé.

Según la abogada Mateus, las condiciones bajo las cuales se debe desarrollar una consulta previa, libre e informada , tienen que ser consensuados. "Las comunidades están dispuestas a realizar este procedimiento, justamente por eso lo exigen", sostuvo.

Publicidad

"El proceso de consulta es algo que debe cumplirse a cabalidad. La comunidad no puede ponerse en este momento a correr como lo ha pretendido Ecopetrol y otras entidades, porque lo que observamos también, el análisis que nos deja esta situación es que hay un afán impresionante y lo que se advierte es que, en unos tiempos límites, que jamás se aplican para cosas del Estado, en estos casos sí lo quieren hacer de manera rápida", complementó.

De acuerdo con la abogada Mateus es necesario partir del autorreconocimiento que tienen las comunidades afrodescendientes, por lo que el argumento de Ecopetrol de que desconocía a la asociación, según su opinión, "se cae de su peso".

"No pueden decir que no los conocían. Este argumento también lo que da cuenta es de la cantidad de errores que se cometen en la institucionalidad, de la falta de armonía de respuesta oportuna y efectiva a muchísimas reclamaciones que se vienen haciendo de comunidades étnicas que están gravemente afectadas por cantidades de proyectos, no solo fracking, sino carbón, glifosato, etcétera ", opinó.

"No es posible dejar abierta ninguna posibilidad para que el Gobierno de turno siga insistiendo en algo que representa muerte y que no es posible que permitamos en Colombia. Esta tutela realmente lo que hace es garantizar un derecho a la participación, a la consulta que tienen estas comunidades", concluyó Mateus.