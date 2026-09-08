AmCham prevé buenas noticias sobre aranceles de EE. UU. a Colombia

La relación entre Colombia y Estados Unidos atraviesa, según María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), un momento de recuperación que podría abrir la puerta a nuevas oportunidades comerciales para el país, entre ellas una eventual modificación de los aranceles impuestos por Washington.

Aunque no se produjo el anuncio esperado durante la reciente visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla, Lacouture consideró que existen señales positivas dentro del proceso de negociación.

La dirigente gremial explicó que las decisiones en materia arancelaria requieren cumplir una serie de procedimientos y protocolos, por lo que los resultados no necesariamente se producen de manera inmediata.

“Dentro del proceso de negociación siempre hay un procedimiento, hay protocolos, hay caminos, y eso no se puede saltar de la noche a la mañana”, señaló durante una entrevista en Recap Blu. A esto se suma que el actual Gobierno apenas lleva cerca de 30 días de trabajo y debió enfrentar desde su inicio la emergencia provocada por el terremoto.



Impacto de los aranceles de Estados Unidos a Colombia Foto: AFP

Para Lacouture, uno de los aspectos que podría favorecer a Colombia es la voluntad que, a su juicio, ha mostrado la nueva administración para recomponer la relación bilateral. Destacó las gestiones adelantadas por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Gómez Amín, incluso antes de asumir formalmente sus cargos, así como los esfuerzos para demostrar ante Estados Unidos que Colombia cuenta con mecanismos institucionales para impedir el ingreso de productos vinculados con trabajo forzoso.

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“Con todo esto, definitivamente hay las propuestas necesarias y sí podríamos esperar que se pueda tener un beneficio dentro de todo este camino”, afirmó.

La presidenta de AmCham también puso en contexto el impacto de los aranceles sobre el comercio entre ambos países. Explicó que las medidas no fueron aplicadas exclusivamente contra Colombia, sino que hicieron parte de una política que alcanzó a diferentes socios comerciales de Estados Unidos. Además, resaltó que el acuerdo comercial vigente permitió al país conservar condiciones diferenciadas: el 72,4 % de la canasta exportadora colombiana mantiene un arancel de 0 %, mientras otro grupo importante enfrenta una tarifa del 12,5 %. Según Lacouture, esta relación comercial tiene un impacto directo sobre millones de colombianos cuyos ingresos dependen de los vínculos económicos entre ambos países.

En ese escenario, Lacouture sostuvo que la relación bilateral no debe depender únicamente de los gobiernos, sino que también debe fortalecerse mediante el Congreso, los empresarios, los gremios y otros actores.

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Así, después de la visita de Rubio al país, considera que el panorama es alentador en las próximas semanas para la economía colombiana, especialmente sobre los aranceles impuestos por el Gobierno Trump.