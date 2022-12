Andrés Barreto, nuevo SIC, apoya aumentar multas a empresas que violen la ley

El nuevo superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, aseguró en entrevista con BLU Radio que su gestión en la entidad estará al servicio de los consumidores y que se buscará que no exista distorsión entre lo que ofrecen los comerciantes. Así mismo, aseguró que se continuará atacando la problemática de la colusión de competencias.



Frente al alcance de las sanciones a empresarios que violen las leyes, el nuevo superintendente aseguró que estas deberían subir.



“El hecho de que tengamos una suma, una cifra fija, puede ser espectacular en algunas medidas, pero para ciertos sectores es irrisoria”, aseguró.



“Creo que debemos consentir con la práctica internacional y de recomendaciones de la OCDE que es hablar de un porcentaje de utilidades o de activos de esas compañías y no transarnos sobre una suma fija como tenemos que operar hoy”, agregó.



Barreto también aseguró que su administración velará por la protección de los consumidores y anunció acciones en este sentido.



“Es un mandato que pongamos una delegatura de protección al consumidor en el nivel de relevancia que debe tener y estas casas del consumidor de las cuales están próximas a inaugurarse, algunas otras en ciudades capitales departamentales y otras en localidades de Bogotá, tienen que ser el primer punto de contacto para el ciudadano y la principal entrada a la oferta de servicio que tenemos”, indicó el funcionario.



Barreto también habló de la polémica que se suscitó en redes sociales por algunos trinos suyos en contra de algunos sectores del uribismo. De acuerdo con su versión, su cuenta terminó cerrada tras sufrir varios ataques y muchas de sus publicaciones en ese camino resultaron alteradas y desfiguradas.



“Mi cuenta sufrió un bombardeo tal, todo tipo de ataques, que terminó cambiada de nombre, terminó bloqueada y se cayó. Lo que sucedió después es que ya empiezan a tomar pantallazos de mensajes, a deformarlos y a cambiarlos”, aseguró.



Reconoció, eso sí, que algunos sí correspondieron a su propia autoría.



“Unos del pasado, sobre los cuales por supuesto asumo la responsabilidad. Pero lo que yo invito a la opinión es a mirar de que las personas con las que yo trabajé los últimos cuatro años, el concepto que tienen de mí es el de un profesional y ese es en el tema en el que yo me quiero destacar, no en temas personales ni esas disputas”, añadió.



