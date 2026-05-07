Arranca negociación sindical en Ecopetrol: USO exige inversiones en petróleo y gas

Comenzó la negociación del pliego de condiciones entre Ecopetrol y el principal sindicato de la petrolera, la USO, una negociación que coincide con la carrera por la Casa de Nariño y también con las cada vez más grandes diferencias del sindicato con la política petrolera del gobierno de Gustavo Petro.

Las peticiones de la USO en esta oportunidad no solo incluyen beneficios para los trabajadores (como los beneficios extralegales), sino también acciones que garanticen la 'sostenibilidad' financiera de la empresa.

"Nosotros tenemos un capítulo que incluimos en el pliego, que tiene que ver con lo que denominamos soberanía y seguridad energética, fortalecimiento del negocio tradicional del petróleo y el gas, a través del desarrollo de proyectos que fortalezcan este negocio original, que significa para nuestra empresa más del 80% del EBITDA y que ha significado para el país el aporte de más de 180 billones de pesos vía impuestos, regalías y dividendos en los últimos 5 años", dijo el presidente de la USO, Martín Ravelo.

Por ejemplo, la USO exige a Ecopetrol "no asignar recursos a negocios cuyos retornos o márgenes sean inferiores a los generados por las inversiones en la línea de hidrocarburos". Vale recordar que en los últimos años Ecopetrol ha estado invirtiendo en negocios fuera de los hidrocarburos, como granjas solares y parques eólicos, en medio de la negativa del gobierno actual a firmar nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y de la presión del gobierno nacional para que la compañía invierta en energías renovables.



Para el sindicato, Ecopetrol debería invertir en el negocio principal, especialmente cuando el precio del barril caiga por debajo de los 65 dólares, e invertir en la diversificación de su portafolio cuando el precio supere los 70 dólares por barril.



¿A quién apoya la USO en las elecciones presidenciales de Colombia 2026?

Hace cuatro años la USO apoyó al hoy presidente Gustavo Petro en su carrera a la presidencia, pero en los últimos meses el sindicato ha estado cada vez más distante de la política petrolera oficial y la no entrega de nuevos contratos a la industria.

El sindicato estaba apoyando al candidato Roy Barreras, pero hoy sus filas quedaron en 'libertad'.

"Nuestro compromiso público con el entonces candidato Roy Barreras en la consulta interna finalizó cuando finalizó la consulta interna partidaria. Nosotros, vista primera vuelta presidencial, no hemos definido si vamos a apoyar a algún candidato en específico", explicó Ravelo.