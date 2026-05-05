Multinacional explorará pozos en el Magdalena Medio tras acuerdo con Ecopetrol

Ecopetrol suscribió un acuerdo de colaboración empresarial con Parex Resources para el desarrollo conjunto de cuatro campos petroleros en el Magdalena Medio, con una inversión proyectada de US$250 millones.

La alianza contempla el trabajo en los campos Casabe, Casabe Sur, Peñas Blancas y Llanito, ubicados en los municipios de Yondó y Barrancabermeja. El plan de actividades incluye proyectos de recobro mejorado, perforación infill y optimización de la inyección de agua.

Según el acuerdo, la inversión será asumida en su totalidad por Parex Resources y se ejecutará en un periodo de cinco años a partir de la entrada en vigencia.

“Como contraprestación, la compañía tendrá una participación del 50% sobre la producción, mientras que Ecopetrol mantendrá la titularidad y la operación de los campos”, explicó Ecopetrol en un comunicado.



El convenio también contempla la perforación de tres pozos exploratorios en zonas cercanas a las áreas actualmente en producción, con el objetivo de evaluar el potencial de nuevas acumulaciones de hidrocarburos y ampliar el conocimiento geológico de la región.

“Este esquema permitirá a Ecopetrol atraer capital para continuar el desarrollo de campos maduros con tecnología de vanguardia. Además, la experiencia conjunta de ambas compañías en procesos de recobro facilitará la incorporación de nuevos volúmenes de hidrocarburos y la optimización del valor de los activos”, dijo Ecopetrol.

En materia social, se prevé un impacto positivo en las zonas de influencia mediante el impulso de iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de capacidades locales, infraestructura social y comunitaria, educación, desarrollo productivo y bienestar, en línea con los planes de desarrollo territorial.

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El acuerdo entrará en vigor una vez se cumplan las condiciones pactadas, incluida la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que deberá autorizar la operación antes de su ejecución.

