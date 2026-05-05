Un presunto ladrón murió electrocutado cuando pretendía meterse a un supermercado en Medellín

Un presunto ladrón murió electrocutado cuando al parecer pretendía meterse a un supermercado en el barrio San Diego de Medellín. Al parecer el hombre accedió a una zona aledaña con energía eléctrica activa.

Varios refrigeradores que no estaban funcionando correctamente llamaron la atención del administrador de la tienda D1 del Mall del Indio, lo que a su vez permitió alertar a las autoridades sobre la muerte de un hombre en esta zona del oriente de Medellín.

Según el reporte policial se trata de un individuo en condición de calle entre los 35 y 40 años de edad que sufrió una descarga eléctrica cuando aparentemente en horas de la madrugada buscaba colarse por el techo del establecimiento para ingresar a robar.

La víctima fue hallada suspendida en una de las rejas del supermercado cuando todo indica que pretendía cortar un cable sin saber que había ingresado a una zona con energía eléctrica activa y sufrió una descarga, quedando sin signos vitales.



“Allá quedó coligado, encalambrado. Lo cogió la luz y está metiendo uno. Quedó la mitad del cuerpo adentro y medio cuerpo afuera”, aseguró un testigo.

Hasta el lugar llegaron agentes del CTI de la Fiscalía para la respectiva inspección del cadáver. Sin embargo, por la dificultad de acceso al lugar y la rigidez que tenía el fallecido fue necesario el apoyo del Cuerpo de Bomberos Medellín.

Recolección de algunas evidencias en el sitio y testimonios de personas de la zona ahora son claves en el proceso investigativo del que también hace parte Medicina Legal brindando la plena identidad del individuo para la posterior entrega a sus familiares.