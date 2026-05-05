Apareció otra socavación en una vía de Medellín; hay cierre preventivo del corredor

Pese a la baja intensidad y frecuencias de las lluvias en Medellín, situaciones posiblemente asociadas a estos fenómenos nuevamente vuelven a generar dificultades viales en la ciudad.

Esta vez la novedad se reportó en la carrera 39 #59-22, en el barrio Los Ángeles de la comuna La Candelaria, donde apareció una nueva socavación de considerables proporciones en pleno paso peatonal.

Si bien esta vez, a diferencia de lo ocurrido a mediados de marzo en el sector de El Poblado, no resultó involucrado ningún vehículo, el alcalde Federico Gutiérrez anunció de manera preventiva el cierre total de esta vía cercana a la UVA La Imaginación y al Parque Biblioteca La Ladera.

De igual manera, el mandatario destacó que al frente de la situación ya se encuentran funcionarios del distrito, Bomberos Medellín y EPM realizando una evaluación de lo ocurrido, determinando las causas y estableciendo las posibles obras que deberían ejecutarse para reparar la vía y restablecer el paso seguro de vehículos y transeúntes por el sector.



No se descarta que la emergencia tenga orígenes similares a la registrada en la avenida El Poblado donde la calzada en sentido sur - norte a la altura del hotel Dann Carlton cedió por cuenta de los altos niveles que por esos días registró a raíz de las lluvias la quebrada La Presidenta.

Las obras de mitigación y rehabilitación del tramo afectado en aquella ocasión tardaron casi un mes, en medio de varios episodios de lluvias que también enfrentó la ciudad por esos días y retrasaron algunos trabajos por seguridad.