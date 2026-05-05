Un millón de dólares serán invertidos en el programa Cero Hambre de la Alcaldía de Medellín

El pasado 28 abril Medellín recibió un reconocimiento en los premios Mayors Challenge 2026 de la fundación Bloomberg Philanthropies, desarrollados en España. Allí la ciudad fue ranqueada entre 24 ciudades en todo el mundo, por el uso de inteligencia artificial en la Alianza Medellín Cero Hambre.

Además del reconocimiento, la ciudad recibió un premio económico de un millón de dólares, es decir casi 4.000 millones de pesos. De acuerdo con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, este dinero será invertido en esta campaña, para fortalecer su capacidad de respuesta y ejecución.

"Entre 660 ciudades que nos postulamos con programas sociales, Medellín quedó dentro de las 24 ganadoras que se le asigna 1000000 de dólares en temas de recursos, pero también asistencia técnica. ¿Por qué ganamos? Por los avances que hemos tenido en 0 hambre y vamos por más", manifestó Gutiérrez.

El mandatario indicó que esta es la segunda vez que la ciudad recibe este galardón y recordó en qué condiciones se encontraban las poblaciones más vulnerables en condiciones de hambre y alimentación de la capital antioqueña al momento de asumir su administración.



"Cuando llegamos nosotros el primero de enero del 2024 al gobierno, encontramos que más de 582.000 personas no tenían garantizada las 3 comidas al día. Era un problema de seguridad alimentaria. Estamos hablando que el por 100 de los hogares estaba aguantando hambre", indicó el alcalde de Medellín.

Durante los premios Mayors Challenge 2026 de Bloomberg Philanthropies participaron más 630 ciudades de todo el mundo, y Medellín se midió en esta apuesta tecnológica y de responsabilidad social contra capitales mundiales como Madrid, Londres, París y Bogotá.