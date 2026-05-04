Superintendencia de Servicios Públicos inició auditoría a EPM en Medellín

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios puso en marcha en la capital antioqueña una evaluación integral a Empresas Públicas de Medellín, con la llegada del superintendente Felipe Durán Carrón, quien encabezó personalmente el inicio de este proceso de inspección.

El funcionario lidera la revisión del desempeño de la empresa en sus principales frentes: acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible. La auditoría abordará componentes financieros, técnicos y administrativos, con el objetivo de verificar que la prestación de los servicios cumpla con los estándares de calidad, eficiencia y continuidad exigidos por la normativa vigente.

Junto a Durán estuvieron delegadas especializadas de la entidad en materia de agua, saneamiento, energía, gas y protección al usuario, encargadas de examinar en detalle la operación de la compañía que hace parte del conglomerado público de la ciudad.

Entre los puntos clave están la gestión de la infraestructura, los procesos operativos y el cumplimiento de los marcos regulatorios. En el componente de servicios públicos domiciliarios, la Superservicios revisa la calidad y estabilidad del suministro, así como la correcta aplicación de tarifas y el desarrollo de los planes de inversión y expansión.



También hay seguimiento de parte de la entidad a las estrategias previstas frente al Fenómeno del Niño y al avance en la entrada en operación de las cuatro unidades de generación de energía pendientes del proyecto Hidroituango, en el Norte de Antioquia.

La auditoría incluye, además, la evaluación de la atención a los usuarios, especialmente en la gestión de peticiones, quejas y recursos, y la aplicación adecuada del sistema de estratificación.

La Superservicios indicó que a través de este tipo de actuaciones busca fortalecer la vigilancia sobre EPM y garantizar la protección de los derechos de los usuarios en uno de los principales operadores de servicios públicos del país.