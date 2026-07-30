Así es el proyecto legislativo que busca reactivar los días sin IVA y la reducción del 4x1.000

Dos proyectos de ley que buscan cambiar la forma en la que los colombianos consumen y realizan sus movimientos financieros fueron radicados nuevamente en el Congreso.

Las iniciativas, respaldadas por el Centro Democrático y sectores del comercio popular, plantean el regreso de los días sin IVA y una eliminación gradual del impuesto del 4 × 1.000, con el argumento de incentivar la formalización y apoyar al sector productivo.

Proyecto 1: reducción del 4×1.000

La primera propuesta plantea una reducción progresiva del impuesto del 4 × 1.000, que actualmente representa ingresos para el Estado cercanos a los 19 billones de pesos al año. La iniciativa busca disminuirlo 0,5 por mil cada año desde 2027 hasta 2037, hasta llegar a su eliminación total. El senador Christian Garcés asegura que hacerlo de manera gradual permitiría reducir el impacto sobre las finanzas públicas.

El trabajo nocturno será mejor pagado desde este 25 de diciembre Foto. Blu Radio

La propuesta parte de la idea de que este gravamen incentiva el uso del efectivo y puede convertirse en una barrera para los empresarios y comerciantes que buscan formalizarse. Según el senador, al reducir esta carga se facilitarían los negocios, la inversión y la creación de empleo formal.



“Yo vengo trabajando en cómo le quito cargas a los empresarios, a los emprendedores, a los informales para que se puedan formalizar. Eliminar el 4 por 1.000 fomenta la formalización en Colombia, la legalidad y le quita este gravamen a los movimientos financieros que están costándoles a quienes tienen hoy empresas en nuestro país”, aseguró el senador Christian Garcés.

Proyecto 2: regreso de los días sin IVA para incentivar el consumo

La segunda iniciativa busca que el Gobierno pueda habilitar hasta tres días sin IVA al año, una medida que permitiría que los ciudadanos compren determinados productos sin pagar el impuesto del 19 %. La propuesta contempla que estas jornadas sean opcionales y que el Gobierno defina las fechas según las necesidades de la economía.

El proyecto plantea que los beneficios se concentren en productos de uso cotidiano como electrodomésticos, útiles escolares, vestuario, implementos deportivos e insumos agrícolas. Además, exige el uso de factura electrónica, con el objetivo de beneficiar al comercio formal y promover la legalidad en las ventas.

Blu Radio Día sin IVA

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Según el senador, estas jornadas podrían utilizarse en temporadas de menor actividad comercial para estimular el consumo y apoyar especialmente a los llamados comercios populares, es decir, pequeños empresarios que han avanzado hacia la formalización.

Los proyectos serán debatidos en el Legislativo y sus impulsores esperan que puedan avanzar con el respaldo del nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, al considerar que hacen parte de una agenda enfocada en fortalecer el sector productivo, recuperar la confianza inversionista y dinamizar la economía colombiana.