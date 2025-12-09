Así quedaría el salario mínimo en 2026 si se aumenta lo que proponen empresarios y trabajadores

Los sindicatos del país están pidiendo un incremento del salario mínimo del 16 %, mientras que los empresarios están ofreciendo un aumento del 7,21 % en la mesa de negociación de políticas laborales y salariales.

La petición de los sindicatos implicaría un salario mínimo de 1.651.260 y un subsidio de transporte de 232.000 pesos, para un total de 1.883.260. La oferta de los empresarios, por su parte, implicaría un salario de 1.526.134 y un subsidio de 214.420, para un total aproximado de 1.740.554. Hablamos de una diferencia de más de 142.000 pesos.

La propuesta de los trabajadores se basa en que, según sus argumentos, existe una deuda histórica en materia de productividad con los trabajadores debido a los bajos incrementos del salario mínimo en los últimos años.

Entre otras cosas, las centrales obreras se basan en los informes de la Organización Internacional del Trabajo sobre salario mínimo, vital y móvil que fueron presentados en la mesa de concertación hace algunos días.



Desde el 1 de diciembre comienza el debate para definir el incremento del salario mínimo para 2026. Foto: Montage Blu Radio, Freepik.

Por su parte, los empresarios argumentan que su oferta toma en cuenta el desarrollo de la productividad y de la inflación en el país, más una ganancia real de un punto adicional.

"Una decisión por fuera de criterios técnicos dificultaría la reducción en la tasa de interés, afectando a millones de colombianos que tienen microcréditos, créditos de vivienda, libranzas, tarjetas de crédito, entre otros productos financieros. Por lo tanto, consideramos indispensable promover aumentos sostenibles de los ingresos, proteger y recuperar el empleo formal y salvaguardar la capacidad de compra de los hogares colombianos", señalaron cuatro de los gremios presentes en la mesa de negociaciones en una carta conjunta entregada este martes.

La propuesta de los empresarios se ubica casi dos puntos porcentuales por encima de la inflación anual, mientras que la propuesta de los trabajadores está 10,7 puntos por encima de la inflación.

La petición de las centrales obreras también está por encima de la que informalmente había presentado el ministro del Interior Armando Benedetti, quien dijo en sus redes sociales que le sonaba un salario mínimo de 1.800.000 pesos.

Oficialmente, la mesa de concertación de políticas salariales y laborales tendrá sesiones de negociación este jueves 11 y viernes 12 de diciembre y tiene un primer plazo para lograr un acuerdo este 15 de diciembre. Si no se logra un acuerdo, el Gobierno Nacional puede convocar por separado a empresarios y trabajadores para tratar de acercar sus posiciones.

El 30 de diciembre el Gobierno debe tener definido cuál será el incremento del salario mínimo para 2026, bien sea por consenso en la mesa de negociación o por decisión propia.

En Colombia, 2,4 millones de trabajadores ganan el salario mínimo, mientras que 11,3 millones de trabajadores ni siquiera alcanzan a ganarse un salario mínimo al mes, según estadísticas del Dane.