Trabajadores y empresarios destapan sus cartas: esto proponen para aumento del salario mínimo

Empresarios y centrales obreras revelaron sus primeras cifras para la negociación del salario mínimo de 2026, en medio de un panorama de informalidad creciente y advertencias del Banco de la República sobre presiones inflacionarias.

Según una carta enviada al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, los gremios (ANDI, SAC, Asobancaria y Acopi) propusieron un incremento del 7,21 % para el salario mínimo del próximo año. Con este ajuste, la suma de salario y auxilio de transporte llegaría a $1.740.554, es decir, un aumento cercano a $117.000.

Los empresarios sustentan su propuesta en cifras del DANE que muestran que 11,38 millones de colombianos ganan menos de un salario mínimo, 1,23 millones más que hace un año. Además, advierten que el número de trabajadores que reciben el mínimo se redujo en 1,3 millones entre 2024 y 2025, mientras la informalidad asciende a 13,6 millones de personas.

En la comunicación, los gremios aseguran que una decisión “por fuera de criterios técnicos” podría afectar la reducción de tasas de interés y golpear a millones de hogares con microcréditos, créditos de vivienda, libranzas y tarjetas. Por eso, insisten en aumentos sostenibles, que protejan el empleo formal y la capacidad de compra.



Propuesta de aumento de salario mínimo 2026, gremios. Foto: suministrada

En contraste, las centrales obreras destaparon una propuesta mucho más ambiciosa: un incremento del 16 %, que llevaría el salario mínimo a $1.651.260 en 2026. Esta cifra duplica la propuesta empresarial y se alinea con la postura sindical de recuperar poder adquisitivo tras varios años de inflación elevada.

En 2025, el salario mínimo aumentó 9,54 %, quedando en $1'423.500 sin auxilio de transporte.