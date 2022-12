Así será la reactivación de operaciones náuticas en Cartagena desde el 1 de septiembre

Cartagena sigue alistando sus protocolos de cara a la reapertura de nuevo sectores a partir del 1 de septiembre. El alcalde William Dau y la Dirección General Marítima anunciaron las medidas y los protocolos de bioseguridad que deben cumplir viajeros y 10 marinas para retomar labores en el Corralito de Piedra.

En esta primera etapa, la ocupación de las embarcaciones no puede superar el 80% y no se podrá desembarcar en las islas.

“De aquí saldrían en esta primera fase, únicamente embarcaciones de recreo y de transporte de pasajeros para hacer actividades dentro de la bahía, es decir pueden salir a pescar, pueden realizar actividades de buceo, y deben regresar al mismo punto donde salieron. No pueden desembarcar en las islas, porque esas comunidades están sin COVID”, explicó del capitán de navío, Jorge Enrique Uricoechea, capitán de puerto de Cartagena.

El oficial también explicó que para mantener la distancia en las embarcaciones y garantizar la ocupación, se utilizará la medida de burbuja familiar o social.

“Las embarcaciones se tripularán y llenarán con sillas de por medio, y no cupos completos para conservar el distanciamiento, utilizaremos el concepto de burbuja familiar o social, donde las familias o grupos de personas que permanecen juntas en sus hogares se mantendrán en unas sillas y serán separadas de los otros grupos con sillas de por medio”, puntualizó.

Según detalló la Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, los dueños de embarcaciones y usuarios deberán informar 24 horas antes del zarpe datos como: nombre de la motonave, listado de tripulantes, hora de zarpe y retorno, lugar de destino y reporte del estado de salud de las personas que estarán a bordo.

Las 10 marinas que fueron autorizadas en la ciudad, deben contar con toda la señalización y puntos de desinfección correspondientes, supervisar el cumplimiento del distanciamiento social y que todos los usuarios hagan uso de tapabocas y de los elementos de seguridad marítima como el chaleco salvavidas.

El alcalde William Dau señaló por su parte, que el Muelle de la Bodeguita, principal muelle turístico de la ciudad, está listo para “despegar”.

“Nos acercamos al primero de septiembre que entra en vigencia el nuevo decreto presidencial que abre las compuertas para la apertura total de los sectores y actividades, salvo aquellos que se ha solicitado restringir", indicó el mandatario.

"Estamos verificando la implementación de los protocolos de bioseguridad y demás estrategias para la reactivación segura de los distintos sectores”, dijo el mandatario cartagenero.

El presidente ejecutivo de Corpoturismo, Irvin Pérez, precisó también que el objetivo que cumplir 100% cada uno de estos protocolos, para que en una segunda fase se incluya el desembarque en la zona insular y luego la operación normal del sector náutico.

Cabe resaltar que en Cartagena el uso de las playas, incluida la zona insular, aún no ha sido autorizado. La asesora del Distrito para la reactivación económica de la ciudad, María Clauda Peñas, dijo a BLU Radio, tal como confirmó el capitán de puerto, que esta reapertura se pondrá en marcha en octubre.