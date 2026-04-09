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Blu Radio  / Economía  / Asofondos advierte impacto negativo por límite del 30% a inversiones en el exterior

Asofondos advierte impacto negativo por límite del 30% a inversiones en el exterior

Presidente de Asofondos, Andrés Velasco, advirtió en Mañanas Blu 10:30 A.M. sobre efectos en rentabilidad y riesgo tras límite del 30% a inversiones en el exterior impuesto por el Gobierno.

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