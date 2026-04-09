Asofondos advierte impacto negativo por límite del 30% a inversiones en el exterior

La decisión del Gobierno nacional de limitar al 30% las inversiones en el exterior de los fondos privados de pensiones abrió un nuevo frente de discusión sobre el manejo del ahorro de millones de colombianos. La medida, que deberá implementarse en un plazo de cinco años, implica una reconfiguración significativa de los portafolios administrados por estas entidades.

En entrevista, Andrés Velasco, líder de Asofondos, calificó la decisión como desfavorable y explicó sus posibles efectos. “La diversificación hace parte de la correcta formación de los portafolios”, afirmó, al señalar que distribuir inversiones en distintos mercados permite mejorar la rentabilidad y gestionar el riesgo de manera más eficiente.

Actualmente, cerca del 48% de los recursos de los fondos se encuentra invertido en el exterior. Con la nueva disposición, ese porcentaje deberá reducirse de forma progresiva. Según Velasco, esta modificación limita las opciones de inversión y puede afectar directamente el desempeño de los ahorros pensionales. “Esta decisión limita la diversificación y con eso reduce la posibilidad de generar rentabilidad y aumenta el riesgo”, sostuvo.

El directivo enfatizó que los recursos administrados no pertenecen a las entidades financieras, sino a los trabajadores. “Esta es la plata de los colombianos que está invertida pensando en que se multiplique para el futuro”, explicó. Desde su perspectiva, cualquier restricción que reduzca la eficiencia en la administración de estos recursos impacta el resultado final que recibirán los afiliados.



Sobre las razones del Gobierno, Velasco indicó que el decreto parte de un diagnóstico que atribuye la baja inversión en el país a la falta de ahorro interno. Sin embargo, cuestionó esa interpretación. “El problema es que el Gobierno, con el déficit fiscal que tiene, está requiriendo mucho dinero para financiarse”, afirmó, señalando que las tasas de interés elevadas inciden en el comportamiento de la inversión.

En términos técnicos, el presidente de Asofondos comparó escenarios de rentabilidad. Explicó que, con una estrategia diversificada, los portafolios han alcanzado rendimientos superiores al 8% en los últimos años, con niveles de riesgo controlados. En contraste, un portafolio concentrado en el mercado local tendría retornos considerablemente menores y mayor volatilidad. “Implica una rentabilidad de 3,7%, menos de la mitad, con el doble del riesgo”, precisó.

Otro punto central de su análisis se relaciona con los efectos operativos de la medida. La necesidad de reducir inversiones en el exterior implicaría vender activos en mercados internacionales y trasladar esos recursos al país. “Cuando usted vende algo de forma rápida, tiene que castigar el precio”, explicó, advirtiendo que este proceso podría generar pérdidas en el valor de los activos.

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Además, mencionó posibles impactos en variables económicas como la tasa de cambio. El ingreso de capitales al país, producto de la liquidación de inversiones externas, podría alterar el comportamiento del mercado cambiario y reducir el valor en pesos de los recursos convertidos. A esto se suma la necesidad de reinvertir en activos locales, en un contexto donde, según indicó, las oportunidades son limitadas.

Velasco también se refirió al frente jurídico. Señaló que el gremio evalúa alternativas legales frente a la medida, en cumplimiento de su responsabilidad fiduciaria. “Tenemos un deber de proteger estos recursos”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de acciones para revisar la implementación del decreto.

La discusión sobre el destino de las inversiones pensionales se mantiene abierta, en un contexto donde convergen decisiones regulatorias, condiciones macroeconómicas y expectativas de los afiliados. El ajuste en los portafolios plantea nuevos retos para el sistema, mientras se redefine el equilibrio entre inversión local y diversificación internacional.