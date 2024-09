Aumento de los precios de combustibles en Colombia: implicaciones y soluciones

El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, sobre el aumento en los precios de los combustibles en Colombia y las implicaciones que esto tiene para el gremio de transportadores y también para la ciudadanía, afectada actualmente por el paro de camioneros en varias ciudades del país; se oponen a la subida que definió el Gobierno y aún no llegan a ningún acuerdo.

Acosta explicó cómo se calculó dicho aumento y destacó la necesidad de tomar medidas ante esta situación. Según él, los precios internacionales de los combustibles han subido en los últimos años, pero en Colombia se ha mantenido congelado debido a los subsidios. Por lo tanto, consideró que es necesario desmontar gradualmente estas ayudas para ajustar los precios de acuerdo con los costos reales, una posición que comparten desde el Gobierno para no caer en déficit.

El exministro también resaltó las implicaciones fiscales de no ajustar esta tarifa. El déficit acumulado en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles superó los 30 billones de pesos, por lo que el Gobierno tomó la decisión de reducir este déficit mediante el reajuste de los precios de la gasolina y el desmonte del subsidio, según indicó. Acosta resaltó la importancia de esta medida para garantizar la estabilidad fiscal del país.

“Esta situación que tiene que ver con el precio de los combustibles no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. El hecho cierto es que, en la medida en que los presos internacionales de los combustibles han venido subiendo, pero no han subido en la misma proporción en Colombia debido a que por mucho tiempo se ha mantenido el congelamiento de los mismos. Se hace absolutamente necesarios, imperativos, tomar la decisión que me parece que de manera valerosa ha tomado el Gobierno de empezar a desmontar el subsidio a los combustibles”, precisó.

Sin embargo, reconoció que esta situación presenta un dilema moral. Por un lado, mantener los subsidios beneficiaría a los consumidores de combustibles, pero implicaría destinar recursos limitados que podrían ser invertidos en programas sociales. Por otro lado, ajustar los precios de los combustibles permitiría obtener más recursos para la inversión social, pero impactaría en el bolsillo de los ciudadanos.

En cuanto a la fórmula de cálculo de los precios internos de los combustibles, el exministro explicó que el Gobierno no puede imponer el precio al que compra a Ecopetrol, ya que esta empresa se rige como cualquier otra petrolera. Sin embargo, señaló que la fórmula es susceptible de análisis y se podrían considerar cambios en los componentes que la conforman, como los márgenes de comercialización y los impuestos.

Por último, Acosta resaltó la importancia de la modernización del parque automotor en Colombia. Actualmente, más del 60 % de la energía consumida en los vehículos se pierde debido a la obsolescencia del parque automotor. Si se logra modernizar los vehículos, se reduciría el consumo de combustibles y se compensaría el aumento en los precios, detalló.