Bajarán tiquetes aéreos cuando se supere crisis por coronavirus

Cuando salgamos de esta y podamos volver a viajar, los tiquetes aéreos van a bajar porque ya no pagarán el IVA del 19%, sino solamente un 5% y a las aerolíneas tampoco les tocará pagar tantos impuestos por el combustible de avión.

La medida regirá hasta el año 2021 y es parte del paquete del Gobierno para reactivar a la industria aeronáutica, que se vio obligada a parar por culpa del aislamiento en Colombia y la mayoría de los países en el mundo.

Publicidad

Adicionalmente, las aerolíneas que realicen nuevas inversiones por más de 70.000 millones de pesos podrán aplicar al régimen de megainversiones: no pagarán impuestos al patrimonio, tendrán un descuento del impuesto a la renta y además podrán firmar contratos de estabilidad jurídica.

El transporte paralizado

No solo las aerolíneas se vieron damnificadas, el transporte por carretera perdió ya el 99% de sus pasajeros y en los sistemas de transporte masivo de todas las ciudades la caída de pasajeros es del 85%.

Publicidad

Lo que viene para el resto del año no será fácil: el Gobierno reconoce se van a requerir, como mínimo "medidas de gestión de la demanda y oferta de servicios, que permitan evitar aglomeraciones en los vehículos, estaciones y portales de los como medidas desinfección vehículos e infraestructura". Eso quiere decir que el transporte masivo no podrá recibir más del 35% de las personas que normalmente moviliza y, por tanto, los pasajes no alcanzarán a cubrir el costo.

El Gobierno habilitará opciones para que los sistemas de transporte masivo y los propietarios de buses de transporte intermunicipal puedan acceder a créditos.

Publicidad