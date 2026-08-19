Decreto permitiría que estos ciudadanos accedan a un nuevo subsidio de vivienda: así puede aplicar

En Colombia, uno de los mayores sueños resulta ser poder comprar vivienda propia; sin embargo, los altos costos hacen que muchos tengan inconvenientes y dificultades para acceder a una. Ante ello, gracias a la modificación de una sección del Decreto 1077 de 2015 mediante el Decreto 0994 de 2026, un grupo de personas podrá acceder al subsidio de vivienda de interés social, ya sea en zonas urbanas como en zonas rurales.

Ahora, concejales y ediles podrán acceder a este subsidio. La norma fija los requisitos que deben cumplir los hogares interesados y plantea una novedad frente al ahorro previo, uno de los aspectos que tradicionalmente se ha tenido en cuenta para acceder a este tipo de ayudas.

¿Qué requisitos deben cumplir concejales y ediles?

Para acceder al subsidio, los hogares deberán cumplir con ciertas condiciones establecidas en la nueva regulación. Entre ellas se encuentra no ser propietario de una vivienda ubicada en Colombia y estar registrado en el Sisbén IV, en cualquiera de sus categorías.



Adicionalmente, los integrantes del hogar no deben haber recibido anteriormente un subsidio familiar de vivienda, a menos que se acojan a las excepciones contempladas en la normativa vigente.

Uno de los cambios señalados por el decreto es que el ahorro previo ya no será exigido cuando el subsidio se destine a la compra de vivienda, en los casos establecidos por la norma. Sin embargo, cumplir con estas condiciones no quiere decir que el subsidio sea entregado automáticamente. La asignación depende de los procesos que adelante Fonvivienda.

¿Cómo comprar vivienda propia sin pagar cuota inicial? Foto: Freepik

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¿Para qué vivienda se puede usar el subsidio?

El beneficio contempla diferentes alternativas, dependiendo de si se trata de una solución urbana o rural. En el componente urbano, los recursos pueden usarse para adquirir, construir o mejorar la vivienda, de acuerdo con las condiciones de cada modalidad.

En el ámbito rural se tienen en cuenta opciones para adquirir o construir soluciones habitacionales. Adicionalmente, también puede aplicar al mejoramiento de vivienda, bajo las reglas específicas de los programas de Vivienda de Interés Social Rural.

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Además, la normativa permite que el subsidio pueda combinarse con otros aportes entregados por entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, siempre que se cumplan las condiciones pertinentes de cada programa.

¿Cómo se solicita el subsidio de vivienda?

El cumplimiento de los requisitos es un punto de partida, pero no representa por sí mismo la asignación del beneficio. Fonvivienda será la entidad encargada de establecer, por medio de las respectivas convocatorias, las modalidades disponibles, los hogares que podrán participar y las condiciones en cada proceso.

En cuanto al valor, para las soluciones urbanas el monto corresponderá a la suma solicitada por el hogar, sin superar el máximo establecido en el Decreto 1077 de 2015 y las posteriores modificaciones.

Para las soluciones de vivienda rural nueva, el valor se determinará de acuerdo con las normas vigentes y las condiciones fijadas en cada convocatoria.

Por ahora, la norma establece las condiciones generales, mientras que los detalles para participar dependerán de las convocatorias que realice Fonvivienda.