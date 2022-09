“Si $200 le parece caro, compre guayabas y haga jugo”: Gustavo Bolívar sobre impuesto a azucaradas

El senador Gustavo Bolívar aseguró que el impuesto saludable sí irá en la reforma tributaria y que su intención no es llenar las arcas del Estado, sino busca el bienestar de los colombianos.

“La gaseosa, los embutidos, las papas fritas, etcétera, no forman parte de la nutrición ideal de un colombiano, pero si la gente siente que al subir de 200 pesos a una gaseosa es muy caro, pues que compre guayabas o compre maracuyás o haga un jugo, que es mucho más nutritivo y puede alimentar más, pero no es el ánimo recaudar mucho dinero”, indicó el congresista.

Publicidad

El congresista dijo que el máximo recaudo de dicho gravamen es de 2 billones de pesos, lo que refleja que el fin verdadero del tributo es propender por la salud de los colombianos.

“Ese artículo de bebidas azucaradas, embutidos o comidas ultraprocesadas está permitiéndole a la oposición decir que estamos gravando a los más pobres, cuando ese recaudo no va más allá de 2 billones de pesos. Con eso no pagamos ni un punto del déficit, máximo 0.2% de un punto. No es el ánimo de recaudar dinero lo que nos lleva a poner este artículo, sino que los colombianos mejoren sus hábitos alimenticios”, declaró el congresista.

De acuerdo con el senador Gustavo Bolívar, el impuesto saludable busca disminuir el número de pacientes con enfermedades producto de malos hábitos alimenticios que le cuestan al Estado entre 12 y 15 billones de pesos al año.

“Muchos le propusieron al presidente que por esta reforma bajáramos esos artículos y el presidente fue claro en decir algo que no estamos aspirando a recoger mucho dinero con eso. Eso no le solucionan los problemas del país”, sostuvo el congresista.

Publicidad

Le puede interesar: