SIC freno en seco a conjuntos por esta medida: residentes pueden andar tranquilos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a los conjuntos residenciales aplicar otros mecanismos de ingreso que no obliguen a los residentes a usar sus datos biométricos (especialmente el reconocimiento facial).

La medida se da luego de que un conjunto residencial en Bogotá recolectara y usara este tipo de datos sin contar con una autorización previa o consentimiento de la personas que vivían allí. Para la SIC, este tipo de conductas vulneran el derecho fundamental al habeas data de los residentes que elevaron la queja, por lo que recordó las siguientes obligaciones:



Es obligatorio obtener la autorización previa e informada de los residentes, aclarando que estos no están obligados a autorizar el tratamiento de sus datos sensibles. No se puede condicionar la entrada a las propiedades horizontales exclusivamente al uso de datos biometricos, pues vulnera los derechos fundamentales del habeas data, la intimidad y la libre circulación. Las propiedades horizontales deben implementar medidas menos invasivas como tarjetas de proximidad, códigos de acceso, personal de seguridad, entre otro, para brindarle a los residentes alternativas al uso de datos biométricos. Antes de implementar estos sistemas, deben adoptarse medidas de seguridad y confidencialidad estrictas durante todo el ciclo de vida de los datos. La filtración o mal uso de los datos biómetricos puede traer consecuencias irreversibles para la seguridad de quienes entregaron esta información. Los conjuntos som responsables del tratamiento de los datos personales y deben cumplir la Ley 1581 de 2012. La biometría exige mayores garantías de seguridad y de protección para los datos personales.

Conjuntos residenciales. Foto: Unsplash

Por último, la SIC envió una copia del caso a la dirección de investigación para que evalúe "la pertinencia de abrir investigación sancionatoria contra el conjunto residencial por el posible incumplimiento de los deberes de la Ley 1581 de 2012".