Calcule cómo sería su salario si son aprobadas las horas extras

Santiago explicó en Blu Radio que lo que pretende el Ministerio del Trabajo es modificar la jornada laboral para que después de las seis de la tarde se consideren un recargo nocturno, asimismo, indicó que la jornada seguirá siendo de ocho horas laborales y que a partir de allí se comenzarán a contar las horas extras.

Este analista indicó que si una persona no tiene ninguna hora extra en el mes no habrá ningún cambio, pues “al no existir hora extra diurna ni nocturna no le suma nada, no habrá ningún cambio y usted va a recibir el mismo sueldo más subsidio de transporte y los descuentos legales, el cambio vendría si usted genera horas extras”.