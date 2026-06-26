Cencosud compra Makro Colombia por US $158 millones

Cencosud anunció la compra del 100 % de Makro Supermayorista en Colombia, una operación valorada en aproximadamente US$158 millones, que será financiada con recursos propios y que le permitirá fortalecer su presencia en el mercado mayorista del país.

Con esta adquisición, la compañía chilena incorporará las 21 tiendas que actualmente opera Makro en 16 ciudades, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La cadena, con más de 25 años de operación en Colombia, está enfocada en la atención de clientes profesionales, pequeños comerciantes y emprendedores, a través del formato Cash & Carry.

La compra representa la entrada de Cencosud a este segmento del mercado colombiano y amplía su portafolio de formatos comerciales en el país. Además, la empresa prevé generar sinergias en áreas como logística, abastecimiento y operación de tiendas.

“La compra de Makro representa una oportunidad para fortalecer nuestra operación en Colombia y ampliar nuestra propuesta para clientes que buscan soluciones mayoristas, con foco en servicio, surtido y competitividad”, afirmó Ramiro Ortiz, gerente país de Cencosud en Colombia.



El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La adquisición también hace parte de la estrategia regional de crecimiento de Cencosud en el negocio mayorista. En 2025, la compañía concretó la compra de Makro en Argentina y actualmente también opera el formato Giga en Brasil.

Con presencia en seis países de América, Cencosud suma más de 1.400 tiendas de retail y busca seguir fortaleciendo su oferta multiformato mediante inversiones en supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.