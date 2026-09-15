Centro Democrático pide recortar 40 billones del gasto público para impulsar la economía

La bancada del Centro Democrático se reunió con el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Durante el encuentro, el partido planteó la necesidad de adoptar medidas de austeridad en el gasto público y avanzar en acciones para reactivar la economía, especialmente después del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

Como parte de sus propuestas, la colectividad radicó una proposición encaminada a generar un ahorro cercano al 2 % del Producto Interno Bruto (PIB) en los gastos de funcionamiento del Estado. Según la bancada, esta reducción representaría recursos cercanos a los $40 billones.

Las propuestas también incluyen medidas para estimular la inversión privada, ofrecer mayor estabilidad económica, reducir impuestos y disminuir el costo de la deuda pública, con el propósito de generar ahorros importantes en el pago de intereses.

El representante Óscar Darío Pérez, integrante de la Comisión Tercera de la Cámara, explicó que la bancada planteó al Gobierno priorizar la inversión sobre el crecimiento de la burocracia.



“Proclamamos que haya más inversión y más desarrollo que burocracia. Por esa razón, le hemos expresado al señor ministro nuestro apoyo al Gobierno. Seguimos interesados en que se reduzca la deuda pública, que se reduzca el servicio de la misma, los intereses y las amortizaciones, y que se reduzca el gasto de funcionamiento”, señaló Pérez.

Presupuesto nacional Foto: AFP

El senador Christian Garcés, coordinador de los ponentes del proyecto de presupuesto en la Comisión Tercera, insistió en que la reducción del gasto de funcionamiento debe permitir aumentar los recursos destinados a inversión.

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De acuerdo con Garcés, estos recursos serían necesarios no solo para avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, sino también para atender otras necesidades del país en sectores como salud, seguridad y vivienda.

“Esperamos que el Gobierno Nacional cumpla su compromiso de disminuir el funcionamiento en $40 billones. Adicionalmente, que se bajen impuestos y se dé estabilidad económica para reactivar la economía”, precisó el senador.

La reunión se produjo después de que las comisiones económicas dieran su aprobación al monto global del Presupuesto General de la Nación para 2027, en medio de las discusiones sobre las fuentes de financiación y el manejo del gasto público para el próximo año.