En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Uribe Londoño
Llamada de Trump y Maduro
Aviones A320
Alias 'Calarcá'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / CEO de Davibank da tranquilidad a clientes de Scotiabank: promete “crecer y servir mejor”

CEO de Davibank da tranquilidad a clientes de Scotiabank: promete “crecer y servir mejor”

Davivienda y Scotiabank finalmente concretaron su unión y anunciaron la llegada de Davibank, tras dos años de negociación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad