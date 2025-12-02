CEO de Davibank da tranquilidad a clientes de Scotiabank: promete “crecer y servir mejor”

El sistema financiero colombiano cerró ayer lunes 1 de diciembre con uno de los anuncios más fuertes del año: la llegada de DaviBank, el nuevo banco que reemplaza a Scotiabank Colpatria tras una integración que llevaba dos años preparándose. Y este martes 2 de diciembre, en entrevista con Mañanas Blu, el presidente de la nueva entidad, Jorge Rojas Dumit, detalló cómo funcionará la transición y qué deben esperar los usuarios en esta etapa inicial.

Rojas dejó claro que se trata de un cambio de marca, no de un cambio abrupto en los servicios. Pero una frase suya terminó marcando el sentido de la conversación y el espíritu del anuncio: “Nuestra prioridad por un buen tiempo es crecer y servir mejor, llegar a más clientes”. Ese mensaje, en una coyuntura de incertidumbre digital y transacciones cada vez más sensibles, envía una señal directa: la integración deberá sentirse en la calidad del servicio y no en la confusión de los usuarios.

Scotiabank Colpatria y Davivienda se unen Davibank

Qué mantiene y qué transforma DaviBank

Durante la conversación, Rojas insistió en que la nueva marca llega como un “hermano” de Davivienda dentro del mismo holding, y que por ahora los dos bancos seguirán operando por separado. “Davivienda se mantiene con su marca, con su casita. DaviBank entra como un hermano donde compartimos una misma holding que se llama Davivienda Group”, explicó, descartando cualquier fusión inmediata.



Para los usuarios, el cambio trae un beneficio concreto desde hoy: acceso a más de 2.800 cajeros y 600 oficinas combinadas entre ambas entidades. “Los clientes de DaviBank van a poder utilizarlas de manera ilimitada y gratuita a partir de este momento”, aseguró el directivo, un anuncio clave para quienes venían de Scotiabank Colpatria, que tenía menor presencia física en varias regiones.

El presidente también respondió a quienes se preguntan si mantener dos marcas no genera mayores costos. Según él, la apuesta está en aprovechar “lo mejor de los dos mundos”: Davivienda como banco universal y DaviBank como entidad fuerte en tarjetas de crédito, alianzas corporativas y operaciones estructuradas. “Es un complemento”, dijo, destacando que el objetivo no es reducir capacidades sino potenciar la oferta.



Alerta por estafas y proyección regional

Rojas recordó que el cambio de nombre no implica trámites adicionales, nuevas tarjetas ni actualización de claves. Y por eso mismo lanzó una advertencia relevante: “No estamos contactando a ningún cliente para pedirle mover dinero o cambiar productos”. La claridad es vital porque, como señaló Davivienda en un comunicado paralelo, los estafadores suelen aprovechar anuncios de fusiones para engañar usuarios.

DaviBank nace con presencia en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y Miami, alcanzando cerca de 23 millones de clientes. Un movimiento regional fuerte, pero con una consigna que Rojas repitió varias veces: “La prioridad es servir mejor y llegar a más colombianos”.